Казаки предложили передать часть территории Чечни Ставропольскому краю

По мнению казаков, право требовать возврата исторических земель Ставропольскому краю дает недавний пересмотр границы между Ингушетией и Чечней. Дело в том, что до 1956 года нынешние Наурский и Шелковской районы Чечни входили в состав Ставрополья. Они были переданы республике в связи с возвращением ссыльных чеченцев из Казахстана.

Кавказская казачья линия, которая выступила с инициативой, написала обращение на имя губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и спикера региональной думы Геннадия Ягубова.

«Для восстановления исторической справедливости и стабилизации ситуации в СКФО эти районы должны быть возвращены в состав Ставропольского края», – говорится в письме.

Как утверждает атаман Кавказской казачьей линии Сергей Попов, Москва планирует укрупнить регионы Северо-Кавказского федерального округа, сделав из них один субъект Федерации.

«Командовать в таком случае этим гипотетическим субъектом ни Владимиров, ни Владимировы не будут, а будет Кадыров со всеми вытекающими последствиями. То есть Ставропольский край повторит судьбу Шелковского и Наурского районов, защищать нас не будет никто, кроме нас», – предупреждает атаман.

Эксперты считают, что власти не воспримут всерьез предложение казаков, поскольку пересмотр границ приведет к новым конфликтам. При этом политолог Дмитрий Фетисов не исключает, что к вопросу можно будет вернуться в будущем.