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Казаки предложили передать часть территории Чечни Ставропольскому краю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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8668 4840 4785 4903

Казаки предложили передать часть территории Чечни Ставропольскому краю

Сегодня, 18:31Общество
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