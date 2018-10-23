«Норникель» взялся за инжиниринговые проекты

Компания «Норникель» Владимира Потанина является одним из соучредителей «Инновационного инжинирингового центра».
По данным издания «Новые известия», одним из соучредителей некоммерческой организации «Инновационный инжиниринговый центр», которую возглавляет гендиректор Николай Колпаков, стал «Норникель». Ранее Колпаков говорил, что центр превратится в интегратор построения кооперационных связей в сфере технологического инжиниринга в России.
Как отметил заместитель директора департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Алексей Пинчук, «Инновационный инжиниринговый центр» может стать интерфейсом сотрудничества с российскими компаниями для решения определенных задач.
Главная задача «Инновационного инжинирингового центра» - формирование системного подхода. Он находит технологические проблемы, стоящие перед российскими корпорациями, и предлагает им решение с использованием новых отечественных технологий. Также центр создает кооперационные цепочки, состоящие из российских компаний, МСП, инжиниринговых и научных центров, чтобы добиться технологических решений.
В настоящее время «Норникель» работает над развитием цифровых и IT-технологий, развивая сотрудничество с представителями этого рынка. На минувшей неделе было подписано соглашение со «Сколково», где «Норникель» создает партнерский центр, который займется разработкой и внедрением новых IT-технологий. Инновационный центр и «Норникель» уверены, что их партнерство даст толчок развитию отечественной IT-отрасли и привлечет ведущие технологические компании РФ.