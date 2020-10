В Нижнем Тагиле у здания мэрии около 15.00 сегодня были замечены двое людей с оружием и в спецназовской форме. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы.

На записи, предоставленной жителем города, видно, что два человека в форме с оружием входят в здание администрации. Один из них спокойно входит первым, последний движется вдоль стены и также заходит в здание. В пресс-службе администрации города информацию о возможной спецоперации опровергли. Это кто-то из посетителей, наверное, потому что у нас никаких действий правоохранительные органы или другие ведомства не проводили, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

