Mriya Resort & Spa теперь обладает званиями лучшего оздоровительного курорта мира, лучшего оздоровительного курорта Европы и лучшего оздоровительного курорта России. Об этом сообщают корреспонденты информагентства Interfax.
Оздоровлением занимаются на курорте в Ялте: спа-центр Delange, медицинский центр MriyaMed и Mriya Life Institute — Институт активного долголетия.
Пресс-служба сообщила, что в списке услуг для отдыхающих — программа, ориентированная на омоложение и на снижение веса. Она предусматривает детокс, восстановление работоспособности всех жизненно важных систем в организме и замедление естественных процессов старения.
Премия World SPA Awards была учреждена в 2015 г. Она представляет собой часть одной из престижнейших премий для представителей туристической сферы — World Travel Awards. Ее присуждают с 1993 года. Главными целями являются: стимулирование эффективного роста посредством награждения ведущих структур и повышение стандартов в спа-области и велнес-туризме.
Подчеркнем, что премию World Travel Awards ялтинский отель Mriya Resort & Spa получил уже в шестой раз.
Кроме того, сразу в двух номинациях раздела «Достопримечательности» уверенную победу одержал находящийся на курорте Mriya Resort & SPA Центр винного туризма Winepark. Ему вручили следующие награды — Europe’s Leading Wine Tourism Attraction 2021 («Лучшая новая туристическая достопримечательность в Европе»), а также «Лучшая достопримечательность в сфере винного туризма» (Europe’s Leading New Tourist Attraction 2021).