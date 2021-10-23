Премия World SPA Awards была учреждена в 2015 г. Она представляет собой часть одной из престижнейших премий для представителей туристической сферы — World Travel Awards. Ее присуждают с 1993 года. Главными целями являются: стимулирование эффективного роста посредством награждения ведущих структур и повышение стандартов в спа-области и велнес-туризме.