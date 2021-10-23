World SPA Awards: Mriya Resort & Spa — лучший оздоровительный курорт в Европе

World SPA Awards: Mriya Resort & Spa — лучший оздоровительный курорт в Европе
World SPA Awards: Mriya Resort & Spa — лучший оздоровительный курорт в Европе
Сегодня, 14:50ОбществоФото: соцсети отеля
Расположенный в Ялте санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa — победитель престижной международной премии World SPA Awards сразу в трех номинациях.

Mriya Resort & Spa теперь обладает званиями лучшего оздоровительного курорта мира, лучшего оздоровительного курорта Европы и лучшего оздоровительного курорта России. Об этом сообщают корреспонденты информагентства Interfax.

Оздоровлением занимаются на курорте в Ялте: спа-центр Delange, медицинский центр MriyaMed и Mriya Life Institute — Институт активного долголетия.

Пресс-служба сообщила, что в списке услуг для отдыхающих — программа, ориентированная на омоложение и на снижение веса. Она предусматривает детокс, восстановление работоспособности всех жизненно важных систем в организме и замедление естественных процессов старения.

Премия World SPA Awards была учреждена в 2015 г. Она представляет собой часть одной из престижнейших премий для представителей туристической сферы — World Travel Awards. Ее присуждают с 1993 года. Главными целями являются: стимулирование эффективного роста посредством награждения ведущих структур и повышение стандартов в спа-области и велнес-туризме.

Подчеркнем, что премию World Travel Awards ялтинский отель Mriya Resort & Spa получил уже в шестой раз.

Кроме того, сразу в двух номинациях раздела «Достопримечательности» уверенную победу одержал находящийся на курорте Mriya Resort & SPA Центр винного туризма Winepark. Ему вручили следующие награды — Europe’s Leading Wine Tourism Attraction 2021 («Лучшая новая туристическая достопримечательность в Европе»), а также «Лучшая достопримечательность в сфере винного туризма» (Europe’s Leading New Tourist Attraction 2021).

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