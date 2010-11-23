Коллекция «Шедевры Сальвадора Дали» находится в Нижнем Тагиле последнюю неделю

Планировалось, что коллекция пробудет в Тагиле до конца декабря, ноневнимание тагильчан к выставке изменило ход событий. На посещаемость выставки повлияло то, что коллекция Шадринавыставляется в Тагиле во второй раз. Однако к 2010 году она пополнилась новыми работами испанского художника, которых тагильчане не еще видели.

20 ноября в музее прошел вечер «Сюрреализм мертв?», приуроченный кзавершению выставки «Шедевры Сальвадора Дали» в Нижнем Тагиле. На этотвечер музей стал не только выставочной площадкой, но еще и киноклубом, исценой для современного искусства.Участники вечера посмотрелидокументальный фильм о жизни и творчестве Сальвадора Дали и фильмХичкока «Заворожённый», в котором принял участие Дали.Арт-группа«Лаборатория событий» показала перфоменс «Сон Сальвадора». Сотрудникимузея в этот вечер готовы были рассуждать о Дали со всеми желающими,приглашали присутствующих к беседе о творчестве испанского художника.

Привезет ли челябинский коллекционер Дали в Тагил еще раз, неизвестно.Вероятно, у тех, кто не видел подлинники Дали, есть последняявозможность увидеть их, не выезжая из родного города.