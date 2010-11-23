Россия занимает 123-е место в мировом бизнес-рейтинге

По показателю «Получение разрешений на строительство» Россия занялапредпоследнее 182-е место. Об этом во вторник пишет «Российская газета».

Действительно, чтобы получить разрешение что-то построить, бизнесменунужно обойти множество инстанций, собрать кучу справок и заплатитьнемало денег чиновникам: таковы правила. Зато власти могут снестипостроенное в любой момент и без всяких правил.

Лучше всего, по мнению эксперта «Российской газеты», это видно напримере войны с мелкорозничной торговлей, которую местные власти ведутне только в столице, но и в других регионах.По мнению экспертов, администрации городов намного выгоднее иметь дело скрупными торговыми центрами, которые приносят в городскую казну большеналогов.

Торговым сетям тоже приходится терпеть произвол местных властей.«Сегодня административное давление на сети зашкаливает, особенно нарегиональном уровне, - говорит генеральный директор «INFOLine-Аналитика»Михаил Бурмистров. - В небольших городах ритейлерам просто даютсяуказания, чем им торговать, а в противовес ставится угроза нескончаемыхпроверок».