Россия занимает 123-е место в мировом бизнес-рейтинге
Всемирный банк, составивший новый рейтинг стран мира по легкости ведения бизнеса, поставил Россию на 123-е место среди 183 стран и территорий. Год назад наша страна была в этом списке 116-й.
По показателю «Получение разрешений на строительство» Россия занялапредпоследнее 182-е место. Об этом во вторник пишет «Российская газета».
Действительно, чтобы получить разрешение что-то построить, бизнесменунужно обойти множество инстанций, собрать кучу справок и заплатитьнемало денег чиновникам: таковы правила. Зато власти могут снестипостроенное в любой момент и без всяких правил.
Лучше всего, по мнению эксперта «Российской газеты», это видно напримере войны с мелкорозничной торговлей, которую местные власти ведутне только в столице, но и в других регионах.По мнению экспертов, администрации городов намного выгоднее иметь дело скрупными торговыми центрами, которые приносят в городскую казну большеналогов.
Торговым сетям тоже приходится терпеть произвол местных властей.«Сегодня административное давление на сети зашкаливает, особенно нарегиональном уровне, - говорит генеральный директор «INFOLine-Аналитика»Михаил Бурмистров. - В небольших городах ритейлерам просто даютсяуказания, чем им торговать, а в противовес ставится угроза нескончаемыхпроверок».
Между тем в Нижний Тагил поступили 222 миллиона рублей для реализации программы по развитию малого и среднего предпринимательства. Часть из этих денег будет потрачена на обучение и переобучение тысячи тагильчан, желающих открыть свой бизнес. Планируется также выделить 314 грантов будущим предпринимателям.