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Россия занимает 123-е место в мировом бизнес-рейтинге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россия занимает 123-е место в мировом бизнес-рейтинге

23 ноября 2010, 07:41ОбществоОльга
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