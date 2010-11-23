Суровые морозы могут прийти на Урал уже через несколько дней
– 25 градусов ожидается на Урале уже через несколько дней.
Как рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, в последних числах ноября или в начале декабря прогнозируется понижение температуры воздуха до – 25-ти градусов и даже ниже. Правда, морозы будут стоять недолго – по предварительным прогнозам синоптиков всего около 2-х дней, отметила Галина Шепоренко. Сейчас температура воздуха в Нижнем Тагиле градусов на 5 ниже климатической нормы. Это своеобразный реванш за затяжную теплую осень. А в ближайшие дни тагильчан ждет полноценная зима с обильными снегопадами.
На этой неделе, по данным синоптиков, пройдет циклон, который приведет к образованию настоящих сугробов. Особенно внимательно к этим прогнозам стоит отнестись автомобилистам. Снег будет идти несколько дней и затруднит движение по дорогам, считает Галина Шепоренко.На заснеженных дорогах в условиях ограниченной видимости главное – выбрать такую скорость, чтобы успеть экстренно остановиться перед неожиданно вышедшим на дорогу пешеходом, и стараться избегать обгонов с выездом на встречную полосу, отметил начальник отдела органалитики и пропаганды нижнетагильской ГИБДД Сергей Бернгардт.
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