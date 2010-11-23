Суровые морозы могут прийти на Урал уже через несколько дней

Как рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» главный синоптик Свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, в последних числах ноября или в начале декабря прогнозируется понижение температуры воздуха до – 25-ти градусов и даже ниже. Правда, морозы будут стоять недолго – по предварительным прогнозам синоптиков всего около 2-х дней, отметила Галина Шепоренко. Сейчас температура воздуха в Нижнем Тагиле градусов на 5 ниже климатической нормы. Это своеобразный реванш за затяжную теплую осень. А в ближайшие дни тагильчан ждет полноценная зима с обильными снегопадами.