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В Нижнем Тагиле в 2014 году появятся 2 очень красивых здания (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле в 2014 году появятся 2 очень красивых здания (ФОТО)

23 ноября 2013, 13:05Общество
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