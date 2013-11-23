В Нижнем Тагиле в 2014 году появятся 2 очень красивых здания (ФОТО)

Так, пользователь Дмитрий сообщил TagilCity.ru, что в районе перекрестка улиц Серова и Пархоменко возводится торгово-офисный центр. Причем, по словам Дмитрия, строительство приостанавливалось, но сейчас заметна активность.

Побывав на месте, TagilCity.ru увидел каркас, бетонные блоки и строительную технику - все за забором, на котором красуется табличка, информирующая жителей о предмете стройки. На плакате говорится, что здесь ведется строительство торгово-офисного центра, срок сдачи проекта - 4-й квартал 2014 года. Сообщается, что подрядчик - ООО «Строительная компания Строй-Групп», а заказчик - ООО «НТ-Сити». Общая площадь здания - 14269,88 квадратных метров.

Здание обещает быть современным - достаточно взглянуть на проект, кроме того, будет благоустроена территория вокруг центра, появятся пешеходные зоны. Отметим, сейчас пешеходам в этом районе туго: тротуар на ул. Пархоменко со стороны Дворца Молодежи как раз упирается в забор - идти в сторону ул. Серова приходится исключительно по противоположной стороне.

Еще одно здание, которое обещает украсить облик города - Центр переливания крови. Надо сказать, это местный долгострой, который все же решили привести к результату. Более того, по бумагам, крайний срок сдачи - 31 декабря 2013 года. Но это не значит, что с нового года Центр откроет свои двери для доноров и гематологических больных. Перевезти все оборудование, устроить лаборатории, разместить документацию - процесс не простой, плюс, не исключена вероятность, что даже после торжественного открытия необходимо будет завершить некоторые отделочные работы.

Новое здание - это не только красота «снаружи», крайне важное значение имеет также внутренняя отделка. Это касается и медицинских центров, и бизнес-помещений, и зданий культурного значения. Например, таких как театры, куда люди приходят наслаждаться спектаклем, игрой актеров. Несколько часов они проводят на креслах, поэтому владельцу театра важно, чтобы сидения были удобными. Вот почему такой вопрос как изготовление театральных кресел, необходимо доверить настоящим профессионалам. Театральные кресла бывают с боковинами из массива древесины, с панелями, на металлическом каркасе, обитые кожей или любой другой материей.