Клиенты "Юнистрима" не пострадали от хакерской атаки банка

Этот процесс характеризуется не только повышенной востребованностью денежных переводов, но и повышением уровня цифровизации отрасли, сообщают "Новые известия".

В рамках конкурентного противостояния не все стороны обходятся законными и легитимными методами. Иногда для того, чтобы ослабить или сместить крупных отраслевых игроков, недобросовестные конкуренты искусственно создают информационные волны негатива, направленные против конкурента. Аналогичный случай произошел и с коммерческим банком “Юнистрим” - лидером в сфере денежных переводов. Об этом рассказали «Новые известия».

Средства массовой информации сообщили о том, что на банк совершили хакерскую атаку. Банкам-партнерам с почты сотрудников “Юнистрима” разослали письма, содержавшие вредоносные вложения. После появления информации, многие СМИ приступили к активной раскрутке ситуации и сообщали о том, что с банком хотят разорвать отношение многие клиенты, но о каких именно клиентах идет речь не уточняли. В самом банке работа продолжается в штатном порядке. Это очень похоже на информационную сторону той же атаки.

Банк “Юнистрим” занимает лидирующее положение на рынке денежных переводов во многом благодаря ведению активного и непрерывного развитие в направлении информатизации процессов в работе с клиентами и партнерами. Технический уровень системы безопасности отчасти определил и то, что банк смог противостоять атаке и максимально сократить последствия от нее. Несмотря на показанную эффективность системы информационной безопасности банка, руководство высказало намерение о дальнейшем совершенствовании системы и увеличении расходов в этом направлении.

Председатель правления КБ «Юнистрим» Кирилл Пальчун сообщил о том, что в ходе атаки удалось избежать урона и банку и его клиентам. Он объяснил, что банк ведет политику постоянной работы в направлении поддержания безопасности. Банк не считает это вопросом отдельного мероприятия, а постоянным процессом совершенствования инфраструктуры, технической стороны и подготовленности персонала.