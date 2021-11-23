О случаях взыскания долгов за вывоз ТКО через суд рассказал региональный оператор

О том, в каком случае долги за твердые коммунальные отходы взыскиваются через суд, а также как этого избежать рассказали в пресс-службе регионального оператора ООО «Рифей».

Исковые требования могут быть выдвинуты при задолженности свыше двух тысяч рублей. Так, за 2021 год в судебном порядке с граждан взыскано более 122 миллионов рублей. С 2019 года услуга по обращению с ТКО была включена в список коммунальных и, согласно законодательству, потребители должны оплачивать вывоз по каждому объекту недвижимости, находящемуся в собственности. В компании напоминают, если задолженность взыскивается через суд, то гражданину также придется выплачивать судебные издержки, сумма которых составляет около 20% от суммы долга. Кроме того, в рамках взыскания могут быть арестованы банковские счета, принудительно списаны средства, наложен арест на имущество или запрещен выезд за границу. Поэтому региональный оператор советует самостоятельно выплачивать задолженность и не ждать, пока дело будет передано в суд. Узнать свою сумму задолженности на текущий момент можно в офисах обслуживания или на сайте регионального оператора. Также можно позвонить по телефонам: 8-800-250-32-42 — для физических лиц и 8-800-234-66-48 — для юридических лиц.

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