Депутаты предлагают при покупки жилья не платить за землю и коммуникации

Земля и инфраструктура, по мнению сенатора Анатолия Сысоева, не должны входить в цену квадратного метра. На сегодняшнем заседании Палаты представителей Заксобрания региона депутат выступил с предложением создать законопроект, по которому строительство коммуникаций к жилым или социальным объектам не должно идти за счет строительных компаний. С целью удешевления строительства он также предлагает бесплатно выделять землю под строительство социальных объектов. Свои предложения он направил губернатору. Идею парламентария поддерживают крупные строительные компании