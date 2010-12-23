Депутаты предлагают при покупки жилья не платить за землю и коммуникации
23 декабря 2010, 18:19ОбществоАнка
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Депутаты Заксобрания Свердловской области предлагают новый способ строительства доступного жилья на Урале.
Земля и инфраструктура, по мнению сенатора Анатолия Сысоева, не должны входить в цену квадратного метра. На сегодняшнем заседании Палаты представителей Заксобрания региона депутат выступил с предложением создать законопроект, по которому строительство коммуникаций к жилым или социальным объектам не должно идти за счет строительных компаний. С целью удешевления строительства он также предлагает бесплатно выделять землю под строительство социальных объектов. Свои предложения он направил губернатору. Идею парламентария поддерживают крупные строительные компании
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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