Гаитяне обвиняют ведьм и колдунов в распространении холеры

Об этом сообщают американские СМИ. Представителям «нетрадиционной медицины» вменяли недостаточное упорство в борьбе с заразой, а некоторых обвинили в распространении эпидемии. В департаменте Гранд-Анс случаи заразы были зафиксированы сравнительно недавно, и в ее распространении обвинили местных лекарей, которые будто бы изобрели «волшебный порошок» для распространения болезни. Лекарей закидывали камнями или рубили мачете, а тела сжигали на улице. На самом деле причиной болезни на Гаити стало снижение санитарно-гигиенических стандартов жизни после разрушительного землетрясения 12 января 2010г. По последним данным, болезнь унесла жизни не менее 2,5 тыс. жителей острова.