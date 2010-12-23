Гаитяне обвиняют ведьм и колдунов в распространении холеры
23 декабря 2010, 17:52ОбществоАнка
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Жители Гаити из-за эпидемии холеры за последние две недели устроили самосуд и казнили не менее 45 колдунов и ведьм.
Об этом сообщают американские СМИ. Представителям «нетрадиционной медицины» вменяли недостаточное упорство в борьбе с заразой, а некоторых обвинили в распространении эпидемии. В департаменте Гранд-Анс случаи заразы были зафиксированы сравнительно недавно, и в ее распространении обвинили местных лекарей, которые будто бы изобрели «волшебный порошок» для распространения болезни. Лекарей закидывали камнями или рубили мачете, а тела сжигали на улице. На самом деле причиной болезни на Гаити стало снижение санитарно-гигиенических стандартов жизни после разрушительного землетрясения 12 января 2010г. По последним данным, болезнь унесла жизни не менее 2,5 тыс. жителей острова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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