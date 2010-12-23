Лучшее арт-видео со всего мира смогут увидеть тагильчане
23 декабря 2010, 14:07Общество
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Завтра, 24 декабря, впервые в Нижнем Тагиле пройдет показ лучших фильмов Челябинского Нет-фестиваля.
В программу входит 21 видео, в том числе изПарижа, Лондона, Валенсии.Самый короткий видеоролик длится 47 секунд, самый длинный – 11 минут.Челябинский Нет-фестиваль проходит уже три года, в нем принимают участиехудожники из 17 стран мира. Смотры конкурных работ регулярно проходят вПерми, Уфе и Екатеринбурге. Просмотр лучших видео за три года фестиваляв Нижнем Тагиле организовала нижнетагильская арт-группа «Лабораториясобытий».
В программе также фотовыставка работ молодых тагильских фотографов иперфоманс «Лаборатории событий» «Жизнь насекомых». Начало показа 18:00 в кинотеатре «Урал» (Космонавтов, 32). Стоимостьбилета 80 руб.
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