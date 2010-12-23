Сегодня произошли сразу две аварии на восточном шоссе в Нижнем Тагиле
23 декабря 2010, 07:38Общество
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Сегодня утром произошли сразу две аварии: столкнулись две машины, через 15 минут произошло еще одно столкновение на этом же месте.
Аварии произошли утром с интервалом 30 минут в районе котельно-радиаторного завода на восточном шоссе в Нижнем Тагиле. Первое столкновение – около 7.30, второе – около 8.00.По свидетельству очевидца, аварии небольшие, обе машины получили минимальные повреждения. Удар произошел в обоих случаях в заднюю часть автомобиля.
В этом районе, как сообщают автолюбители, часто бывают аварии: скорее всего из-за несоблюдения дистанции перед пешеходный переходом. К тому же поворот на КРЗ тоже осложняет движение на данном участке дороги.
Новость сообщил Михаил Пичугин в рамках проекта «Расскажи всем».
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