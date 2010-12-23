Сегодня произошли сразу две аварии на восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Аварии произошли утром с интервалом 30 минут в районе котельно-радиаторного завода на восточном шоссе в Нижнем Тагиле. Первое столкновение – около 7.30, второе – около 8.00.По свидетельству очевидца, аварии небольшие, обе машины получили минимальные повреждения. Удар произошел в обоих случаях в заднюю часть автомобиля.

В этом районе, как сообщают автолюбители, часто бывают аварии: скорее всего из-за несоблюдения дистанции перед пешеходный переходом. К тому же поворот на КРЗ тоже осложняет движение на данном участке дороги.