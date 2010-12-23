Свердловская область станет основным поставщиком оборудования для РЖД
23 декабря 2010, 18:42ОбществоАнка
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Компания «Российские железные дороги» в 2011 году на предприятиях Свердловской области для своих нужд закупит продукции на 32 миллиарда рублей, что вдвое превышает показатели 2009 года и делает уральские предприятия основными поставщиками «РЖД».
Об этом заявил губернатор Александр Мишарин в Москве на итоговом заседании правления ОАО «РЖД». Как пишет ТАСС-Урал, Свердловская область сегодня формируется как центр железнодорожного машиностроения. В уходящем году серьезная финансовая поддержка была оказана «Уралвагонзаводу». В 2010 году предприятие произвело более 19 тысяч вагонов, большая часть которых заказана дочерними предприятиями Российских железных дорог.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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