Свердловская область станет основным поставщиком оборудования для РЖД

Об этом заявил губернатор Александр Мишарин в Москве на итоговом заседании правления ОАО «РЖД». Как пишет ТАСС-Урал, Свердловская область сегодня формируется как центр железнодорожного машиностроения. В уходящем году серьезная финансовая поддержка была оказана «Уралвагонзаводу». В 2010 году предприятие произвело более 19 тысяч вагонов, большая часть которых заказана дочерними предприятиями Российских железных дорог.