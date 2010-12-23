Уралсвязьинформ с 1 января изменит тарифы на услуги местной телефонной связи
23 декабря 2010, 18:49ОбществоАнка
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ОАО «Уралсвязьинформ» с 1 января изменит тарифы на услуги местной телефонной связи, говорится в сообщении компании.
В частности, в среднем на 16% снизится тариф на установку телефона в Курганской, Свердловской, Челябинской, на юге Тюменской области и в Пермском крае. В ХМАО и ЯНАО данный тариф не изменится. В зависимости от региона стоимость установки телефона составит до 3,5 тыс. рублей для населения - до 4,5 тыс. рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Кроме того, увеличение ежемесячного платежа за предоставление в постоянное пользование абонентской линии для населения составит в Свердловской области 9,7%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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