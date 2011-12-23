Таможня не только дает добро, но и дарит его

Сто ребятишек сегодня не только получили подарки, но и приняли участие в развлекательной программе. Ребята, которые пришли, не сироты, но в большинстве случаев праздник проходит мимо них. Кто-то из малообеспеченных семей, а чьих-то родителей лишили родительских прав.

Однако сейчас дети не одни, отметил исполняющий обязанности начальника нижнетагильской таможни Алексей Тимановский, пообещавший такие праздники проводить регулярно. При ребцентре работает и отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. На праздничном концерте были дети с ДЦП.

Среди них Алена Кошкорова. Несмотря на проблемы со здоровьем, девочка имеет хороший слух, и не стесняется петь при большом количестве зрителей. Сегодня Алена послушала, как поют артисты из творческих коллективов города, а потом спела им сама.