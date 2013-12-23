Большие трубы

На сегодняшний день самым длинным трубопроводом в мире считается существующий магистральный газопровод «Лангелед» между норвежским газовым месторождением Ормен Лангес и английским терминалом Исингтон, протяжённостью одна тысяча двести километров. Но пальму первенства ему осталось держать не долго.

Высококачественное производство и применение инновационных технологий позволило реализовать невиданный в истории проект – «Голубой поток», который будет транспортировать российский газ по трубопроводу, протяжённостью одна тысяча двести тринадцать километров в Турцию. Газопровод пройдёт по дну Чёрного моря, минуя Украину с её забобонами. По этим же причинам открыт проект создания самого протяжённого в мире морского трубопровода под названием «Северный поток», который призван обойти территорию посредников, и будет доставлять голубое топливо из России непосредственно европейскому потребителю.

Электросварные трубы больших внешних диаметров обычно свариваются из листового горячекатаного проката. Длина трубы всегда формируются из обечаек шириной 1500 или 2000 мм., предварительно выгнутых на листогибочных вальцах. Сегодня имеется возможность изготовления труб длиной до двенадцати метров и диаметром от 630 до 2420 мм с толщиной стенки от 4 до 20 мм. Изготавливаются они из всех сортов стали, в том числе и низколегированных. Также любой производитель изготавливает соединительные детали трубопроводов, такие как отводы, тройники и переходники разных диаметров.

Маркированная труба 1020 означает, что это наружный диаметр составляет 1020 миллиметров. Такие трубы не залёживаются на складах заводов-изготовителей, они весьма востребовательны у строителей и нефтяников. Они могут быть изготовлены из металлопластика или полиуретана, но самая распространенные изготавливаются из стали.

Спрос на трубы большого диаметра постоянно находится на высоком уровне. Это обусловлено стремительным развитием газо– и нефтедобывающей сферы, а также улучшением инфраструктуры городов, которым необходимо постоянное обновление устаревших сетей и прокладка новых коммуникаций к жилым массивам.