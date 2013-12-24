Электрическая Лада скоро появится у дилеров
24 декабря 2013, 04:08ОбществоРОман БОТов
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El Lada скоро появится в салонах официального дилера Lada. Точная дата старта продаж и цена автомобиля пока неизвестны.El Lada была представлена публике в августе 2012 года на Московском международном автосалоне.
Отечественный электрокар построен на базе дорестайлинговой Lada Kalina в кузове универсал. Автомобиль оснащен электромотором мощностью в 60 кВт и аккумуляторный блоком емкостью 13 кВтч. El Lada на полном заряде может проехать до 150 километров и развить максимальную скорость до 130 км/ч. Для заправки автомобилю придется припасть к электрической розетке на целых 8 часов.
Несмотря на то, что El Lada пока не продается, эксплуатационный жирок у нее уже есть. С начала 2013 года несколько электрокаров служат в такси на Ставрополье.
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