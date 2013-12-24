Фотографы засняли BMW X5 e-Drive
24 декабря 2013, 04:03ОбществоРОман БОТов
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Гибридная версия нового поколения кроссовера X5 была поймана шпионами на улице во время тестовых испытаний.От стандартного Х5 гибрид внешне отличается разве что небольшой дверцей на левом переднем крыле, за которой скрывается порт для подзарядки от сети. Концепт гибридного Х5 был показан в сентябре во Франкфурте.
Полноприводный plug-in кроссовер будет оснащаться четырёхцилиндровым бензиновым двигателем, который заработает в паре с 95-сильным электрическим мотором. При этом расход топлива в смешанном цикле составит около 3,8 литра на 100 километров. На электрической тяге BMW X5 e-Drive сможет проехать более 30 километров. В продажу гибридный X5 должен поступить в 2015 году.
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