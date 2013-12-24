Фотографы засняли BMW X5 e-Drive

Полноприводный plug-in кроссовер будет оснащаться четырёхцилиндровым бензиновым двигателем, который заработает в паре с 95-сильным электрическим мотором. При этом расход топлива в смешанном цикле составит около 3,8 литра на 100 километров. На электрической тяге BMW X5 e-Drive сможет проехать более 30 километров. В продажу гибридный X5 должен поступить в 2015 году.