Тагильчане, успевайте посетить выставку авторской куклы «Рождественская гостиная»
Авторские куклы художников из Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Тагила, участников и призеров многих международных выставок, - вот такую необычную выставку можно посетить в Нижнетагильском музее ИЗО.
Организаторами выступили сам музей и художники по куклам Светлана Резанова (г. Нижний Тагил) и Татьяна Серых (г. Екатеринбург). Они помогли собрать коллекционные куклы, арт-куклы, концептуальные куклы. Многие называют их «игрушками» для взрослых, ведь помимо по-детски интригующего внешнего вида в этих куклах скрывается мысль, мечта, обращение художника к миру. К примеру, персонажи часто внешне похожи на своих создателей. Даже в абстрактном образе можно уловить черты мастера. Для большинства кукольников создание куклы давно перестало быть хобби, а переросло в любимое дело, в профессию.
О маленьких посетителях организаторы и создатели выставки тоже не забыли. Дети могут увидеть веселый паровозик и яркую карусель мастера Ирины Евгеньевны Панасовой и кукол из папье-маше художника Елены Ильченко.
Также на выставке представлены две работы известного художника, мастера войлочной скульптуры из Москвы Ирины Андреевой. Интересная композиция «Рожденным в 1960-70-х гг. посвящается» Елены Злоказовой - обращение к зрителям, выросшим в те далекие годы. В отдельном зале показаны фрагменты концептуальных проектов художников Светланы Резановой и Татьяны Серых. Эти проекты представлялись на международных выставках, а также в галереях Москвы.
На фото фрагмент куклы Светланы Резановой.
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