Тагильчане, успевайте посетить выставку авторской куклы «Рождественская гостиная»

Организаторами выступили сам музей и художники по куклам Светлана Резанова (г. Нижний Тагил) и Татьяна Серых (г. Екатеринбург). Они помогли собрать коллекционные куклы, арт-куклы, концептуальные куклы. Многие называют их «игрушками» для взрослых, ведь помимо по-детски интригующего внешнего вида в этих куклах скрывается мысль, мечта, обращение художника к миру. К примеру, персонажи часто внешне похожи на своих создателей. Даже в абстрактном образе можно уловить черты мастера. Для большинства кукольников создание куклы давно перестало быть хобби, а переросло в любимое дело, в профессию.