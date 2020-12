СберМаркет начал доставлять товары из сети «Мегамарт» всего за 2 часа

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет расширил количество магазинов-партнеров. Теперь жители Нижнего Тагила смогут заказывать товары первой необходимости из торговой сети «Мегамарт» с доставкой прямо до двери.

Для заказа из сети «Мегамарт» пользователям СберМаркета будут доступно более 15 тысяч наименований товаров, среди которых не только продукты питания, но и бытовая химия, косметика, товары для дома и многое другое. Напомним, ранее жители Нижнего Тагила могли заказывать товары из торговых сети ЛЕНТА. Чтобы получить все необходимые товары уже через несколько часов, нужно зайти на сайт или в приложение сервиса. После этого ввести адрес доставки, выбрать доступный магазин и отобрать все необходимые товары из каталога. Затем останется только выбрать время, когда будет удобно встретить курьера. Наконец, одна из доступных опций — это бесконтактная доставка. Курьер оставит заказ у дверей и сообщит о доставке по телефону, а оплата пройдёт картой онлайн. В Нижнем Тагиле популярный сервис СберМаркет доставит продукты за два часа

