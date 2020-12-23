СберМаркет начал доставлять товары из сети «Мегамарт» всего за 2 часа

Напомним, ранее жители Нижнего Тагила могли заказывать товары из торговых сети ЛЕНТА. Чтобы получить все необходимые товары уже через несколько часов, нужно зайти на сайт или в приложение сервиса. После этого ввести адрес доставки, выбрать доступный магазин и отобрать все необходимые товары из каталога. Затем останется только выбрать время, когда будет удобно встретить курьера. Наконец, одна из доступных опций — это бесконтактная доставка. Курьер оставит заказ у дверей и сообщит о доставке по телефону, а оплата пройдёт картой онлайн.