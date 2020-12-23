В Нижнем Тагиле пройдет ретро-вечеринка 60-х годов

Мероприятие начнется в 16.00 по адресу Карла-Маркса, 20а, сообщает пресс-служба Центральной библиотеки Нижнего Тагила.
Посетителям предлагают окунуться в атмосферу шестидесятых годов. Будут проведены шуточные игры и различные конкурсы.
На вечеринке будет возможность найти новых друзей, сделать оригинальные селфи и вспомнить прошедшие годы.
Организаторы приветствуют винтаж в стиле одежды, а также атрибутику 60-х годов. На меропприятии смогут присутствовать 15 человек.
Для участия нужно оставить заявку по телефону +7 (902)-276-72-31 (Анастасия), либо в личных сообщениях группы во «ВКонтакте» https://vk.com/domokydzhavy.
Организаторы отмечают возможность записи на другие дни.