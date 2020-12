В Нижнем Тагиле пройдет ретро-вечеринка 60-х годов

26 декабря в Культурном центре Нижнего Тагила пройдет ретро-вечеринка.

Мероприятие начнется в 16.00 по адресу Карла-Маркса, 20а, сообщает пресс-служба Центральной библиотеки Нижнего Тагила. Посетителям предлагают окунуться в атмосферу шестидесятых годов. Будут проведены шуточные игры и различные конкурсы. На вечеринке будет возможность найти новых друзей, сделать оригинальные селфи и вспомнить прошедшие годы. Организаторы приветствуют винтаж в стиле одежды, а также атрибутику 60-х годов. На меропприятии смогут присутствовать 15 человек. Для участия нужно оставить заявку по телефону +7 (902)-276-72-31 (Анастасия), либо в личных сообщениях группы во «ВКонтакте» https://vk.com/domokydzhavy. Photo: пресс-служба Центральной городской библиотеки Организаторы отмечают возможность записи на другие дни.

