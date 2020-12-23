В уральскую спортшколу поставщик привозил детям воду из-под крана

Предприниматель поставлял воду в течение 2020 года.
В целях подтверждения качества продукции при проверке Роспотребнадзор провел исследование воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также надзорные мероприятия показали, что на самом деле заключение о качестве и безопасности питьевой воды ИП не получал, а подделал самостоятельно.
Проверка установила, что бутилированная вода разливалась в тару в домашних условиях из крана холодного водоснабжения с использованием фильтров.
Прокуратура возбудила административное дело за нарушение изготовителем требований технических регламентов к продукции (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Индивидуальный предприниматель был оштрафован на 20 тысяч рублей.
Также прокуратура направила материалы в полицию для дачи уголовно-правовой оценки действиям предпринимателя.