В уральскую спортшколу поставщик привозил детям воду из-под крана

В целях подтверждения качества продукции при проверке Роспотребнадзор провел исследование воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также надзорные мероприятия показали, что на самом деле заключение о качестве и безопасности питьевой воды ИП не получал, а подделал самостоятельно.