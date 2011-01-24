В Нижнем Тагиле на ВГОК поступил первый новый спецвагон для перевозки взрывчатки

В ближайшее время он пройдет приемочные испытания на шахте «Магнетитовая». Все замечания будут фиксироваться для дальнейшего обсуждения и устранения. Новая конструкция вагона для перевозки взрывчатых материалов разработана специально для «ВГОКа» на Александровском машиностроительном заводе. Спецвагон создан с учетом требований Единых правил безопасности при взрывных работах. В нем четыре большие двери для свободного доступа к грузу. Огнестойкая крыша и торцевые стены вагона выполнены из высокопрочных диэлектрических материалов. На торцах вагона есть места для размещения средств пожаротушения. До конца года на шахты ВГОКа поступят еще пять вагонов новой конструкции. На их приобретение «Евраз» направит 4 миллиона рублей, отмечает департамент по связям со СМИ компании.