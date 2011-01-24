В Нижнем Тагиле водитель «Газели» сбил 7-летнюю девочку
24 января 2011, 13:27Общество
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22 января в 16:00 водитель автомобиля ГАЗ-32213, мужчина 1978 г.р., не справился с управлением и допустил наезд на пешехода.
ДТП произошло по ул. Первомайская, напротив дома №27.Пешеход, 7-летняя девочка, получила травму − ушиб правого бедра. После оказания медицинской помощи в ЦГБ №3 ребенок отпущен домой.
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