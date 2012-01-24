МЧС выпустило приложение «Мобильный спасатель» для iPhone

Главная страница приложения представляет собой страницу, основную площадь которой занимает красная «кнопка» - «Послать сигнал SOS». Всего одним нажатием на нее человек может позвонить в службу спасения и оповестить sms-сообщением близких, родственников и знакомых, о том, что он попал в чрезвычайную ситуацию или произошел экстренный случай. Это возможно, если загрузив приложение для iPhone, человек внес в экстренные контакты номера телефонов близких или знакомых, которым при нажатии на «кнопку» сообщение будет отправлено автоматически.

«Кнопка» «Послать сигнал SOS» позволяет вызвать службы спасения из любой точки России, поскольку приложение автоматически определяет регион, в котором находится человек, и оператора сотовой связи, которым пользуются абонент.

Кроме того, приложение содержит справочники. Они наглядно демонстрируют способы оказания первой помощи и правила поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Один из справочников поможет найти ближайшую службу экстренного реагирования - пожарную часть, поисково-спасательный отряд, отдел полиции и медицинское учреждение с учетом местонахождения человека.

Презентация приложения запланирована на 24 января на Всероссийском сборе по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2011 году и постановке задач на 2012 год.

В ближайшем будущем Министерство планирует разработать аналогичные приложения и для других моделей телефонов.

Скачать приложение можно с официального сайта ГУ МЧС России по Свердловской области.

В случае чрезвычайного происшествия может спасти мобильный телефон, по которому можно вызвать службы экстренного реагирования и оповестить о беде знакомых и близких. Продажа мобильных телефонов, в том числе Nokia, Alcatel, Samsung, к вашим услугам.