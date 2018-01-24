Подготовка к строительству новой школы на ГГМ началась в Нижнем Тагиле

Директор службы заказчика городского хозяйства Сергей Бобрецов, а также руководитель фирмы-подрядчика ООО «УралИнжиниринг» Виталий Ветров рассказали о подготовке к работам по строительству и монтажу на объекте.

Указанная организация выиграла конкурс на строительство средней образовательной школы. Задание включает оснащение здания технологическим, а также не монтируемым оборудованием и мебелью.

Подрядчик уже представил проект, который ранее одобрили в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

Строительная организация начала подготовку площадки и завоз материалов для возведения инженерных сетей. Окончание строительства инженерной инфраструктуры запланировано на апрель 2018 года. В мае произойдет монтаж монолитного каркаса здания. В начале отопительного сезона запланирована отделка школы.

Глава города Сергей Носов потребовал, чтобы служба заказчика городского хозяйства и специалисты управления образования провели доскональный анализ сметы проекта. Через месяц они предоставят варианты возможных технических решений, характерных для строительства школ. Также мэр отметил:

Будущий коллектив образовательного учреждения должен также принимать активное участие в возведении объекта, поэтому в течение данного времени соберите у педагогов замечания к ПСД. Вопросов по проекту от эксплуатации к строителям на стадии проведения строительно-монтажных работ быть уже не должно.