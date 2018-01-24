Суды Нижнего Тагила просят посетителей приносить с собой бумагу (ФОТО)
24 января, 12:05Общество
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Посетители Ленинского района суда Нижнего Тагила вынуждены приносить с собой бумагу для подачи заявлений.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Ленинском районном суде появилось объявление, в котором посетителей уведомляют о том, что бумагу для подачи заявлений они должны приносить с собой.
По информации Ura.ru, тяжёлое положение возникло из-за увеличения электронного оборота документов. В других судах Свердловской области возникла аналогичная ситуация.
Например, помощник председателя Ленинского районного суда в Екатеринбурге Юлия Баяндина рассказала журналистам, что повесила возле кабинета объявление об отсутствии бумаги.
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Объявление в здании Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Фото: Ura.ru
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