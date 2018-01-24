Тагильчане жалуются на ледяной пол и сосульки в общежитии на Вагонке (ВИДЕО)

По словам тагильчанки, в общежитии на улице Юности в Дзержинском районе на полу 1-го этажа лежит толстый слой льда, а с потолка свисают сосульки. Как утверждает девушка, в неудовлетворительном состоянии находятся как коридоры, так и общие душевые комнаты.

Периодически, по словам девушки, с потолка также падает штукатурка, а с новогодних праздников отсутствует горячая и холодная вода. При этом у дома нет управляющей компании, однако в районной администрации отметили, что проблема им известна. Сейчас УК, которая должна заниматься аварийным ремонтом в общежитии, проходит процедуру отзыва лицензии.

Как пояснили в администрации Дзержинского района, в скором времени возможно проведение конкурса на новую управляющую компанию. Однако это довольно долгий процесс, и в таких ситуациях жильцы самостоятельно должны проводить текущий ремонт, пишет АН «Между Строк».

Фото: АН «Между Строк»