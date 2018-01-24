Участник ВОВ и вдовы ветеранов получили выплаты на покупку жилья в Нижнем Тагиле

Денежные средства были выделены в соответствии с Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов».

Каждому участнику программы было выплачено более чем по 1,5 миллиона рублей. За период действия программы помощь получили 74 тагильских ветерана. Об этом сообщила начальник по учёту и распределению жилья мэрии города Викторина Пырина.

В списке на получение выплаты на сегодняшний день находятся две вдовы участников Великой Отечественной войны. По информации Фонда жилищного строительства средства на приобретение жилья будут выделены им в 2018 году, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.