Участник ВОВ и вдовы ветеранов получили выплаты на покупку жилья в Нижнем Тагиле
24 января, 20:30Общество
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Один участник Великой Отечественной войны и четыре вдовы участников ВОВ из Нижнего Тагила в 2017 году получили единовременную денежную выплату на покупку жилья.
Сюжеты: Нижний Тагил
Денежные средства были выделены в соответствии с Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов».
Каждому участнику программы было выплачено более чем по 1,5 миллиона рублей. За период действия программы помощь получили 74 тагильских ветерана. Об этом сообщила начальник по учёту и распределению жилья мэрии города Викторина Пырина.
В списке на получение выплаты на сегодняшний день находятся две вдовы участников Великой Отечественной войны. По информации Фонда жилищного строительства средства на приобретение жилья будут выделены им в 2018 году, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
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