Политолог: правительству Мишустина удалось справиться с вызовами 2020 года

Как напомнил политолог Дмитрий Фетисов, ранее Мишустин проделал огромный объем работы на должности главы Федеральной налоговой службы (ФНС). У него получилось не только значительно увеличить ее эффективность и прозрачность через изменения внутри ведомства, но и сменить имидж на современную клиентоориентированную модель. При этом чиновник не принимал участия в каких-либо конфликтах, а значит, он умеет проявлять дипломатию и такт, что требуется на таком посту, считает Фетисов. Еще большое значение имеет то, что Мишустин является экономистом-практиком, то есть он понимает, как должна функционировать экономическая система страны для осуществления прорыва, пишут «Новые известия».