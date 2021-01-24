Тагильская звезда Вика Старикова ворвалась на первую строчку ТОП-100 Детского радио

Выбрала я ее, потому что мне очень понравилась мелодия. Но самое главное, в ней есть смысл, а это сейчас такая редкость. Самой популярной площадкой, на которой можно посмотреть мой клип, стал YouTube. Он набрал более 63 миллионов просмотров, рассказала TagilCity.ru Вика Старикова.