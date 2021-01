Тагильская звезда Вика Старикова ворвалась на первую строчку ТОП-100 Детского радио

Тагильчанка Вика Старикова занимает первую строчку ТОП-100 хит-парада Детского радио с песней «Три желания».

Выбрала я ее, потому что мне очень понравилась мелодия. Но самое главное, в ней есть смысл, а это сейчас такая редкость. Самой популярной площадкой, на которой можно посмотреть мой клип, стал YouTube. Он набрал более 63 миллионов просмотров, рассказала TagilCity.ru Вика Старикова. Вика Старикова Photo: Вика Старикова На Детское радио песня «Три желания» попала благодаря моим слушателям. Многие обращались на радио с просьбой поставить песню, наконец-то, в ТОП-ЧАРТ. Именно, благодаря огромной поддержке аудитории, песня за неделю поднялась на 152 позиции и встала на первое место. Я очень благодарна каждому, кто меня поддерживает и очень это ценю!говорит Вика. Вика Старикова стала популярной после того, как в 2017 году выступила в одном из выпусков шоу «Минута славы». Она исполнила песню Земфиры «Жить в твоей голове» и прошла на следующий этап шоу. Песня "Три желания" Video: YouTube-канал Вики Стариковой

