Тагильская звезда Вика Старикова ворвалась на первую строчку ТОП-100 Детского радио

В этот рейтинг по итогам голосования попадают лучшие детские песни. Он обновляется каждую неделю.
Песня «Три желания» была написана в 1960-х годах.
Выбрала я ее, потому что мне очень понравилась мелодия. Но самое главное, в ней есть смысл, а это сейчас такая редкость. Самой популярной площадкой, на которой можно посмотреть мой клип, стал YouTube. Он набрал более 63 миллионов просмотров, рассказала TagilCity.ru Вика Старикова.
Она добавила, что песню можно прослушать на популярных музыкальных платформах.
На Детское радио песня «Три желания» попала благодаря моим слушателям. Многие обращались на радио с просьбой поставить песню, наконец-то, в ТОП-ЧАРТ. Именно, благодаря огромной поддержке аудитории, песня за неделю поднялась на 152 позиции и встала на первое место. Я очень благодарна каждому, кто меня поддерживает и очень это ценю!говорит Вика.
Вика Старикова стала популярной после того, как в 2017 году выступила в одном из выпусков шоу «Минута славы». Она исполнила песню Земфиры «Жить в твоей голове» и прошла на следующий этап шоу.
На данный момент девочка активно ведет страницу в Instagram, на которой более 50 тысяч подписчиков, а также канал на YouTube с 780 тысячами подписчиков. Ее видео набирают миллионы просмотров.
Кроме того, видео на песни девочки показывают на популярных музыкальных каналах.