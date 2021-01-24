Тагильская звезда Вика Старикова ворвалась на первую строчку ТОП-100 Детского радио

Тагильская звезда Вика Старикова ворвалась на первую строчку ТОП-100 Детского радио

Сегодня, 10:46ОбществоPhoto: Вика Старикова
Тагильчанка Вика Старикова занимает первую строчку ТОП-100 хит-парада Детского радио с песней «Три желания».

В этот рейтинг по итогам голосования попадают лучшие детские песни. Он обновляется каждую неделю.

Песня «Три желания» была написана в 1960-х годах.

Выбрала я ее, потому что мне очень понравилась мелодия. Но самое главное, в ней есть смысл, а это сейчас такая редкость. Самой популярной площадкой, на которой можно посмотреть мой клип, стал YouTube. Он набрал более 63 миллионов просмотров, рассказала TagilCity.ru Вика Старикова.

Вика Старикова
Photo:Вика Старикова

Она добавила, что песню можно прослушать на популярных музыкальных платформах.

На Детское радио песня «Три желания» попала благодаря моим слушателям. Многие обращались на радио с просьбой поставить песню, наконец-то, в ТОП-ЧАРТ. Именно, благодаря огромной поддержке аудитории, песня за неделю поднялась на 152 позиции и встала на первое место. Я очень благодарна каждому, кто меня поддерживает и очень это ценю!говорит Вика.

Вика Старикова стала популярной после того, как в 2017 году выступила в одном из выпусков шоу «Минута славы». Она исполнила песню Земфиры «Жить в твоей голове» и прошла на следующий этап шоу.

На данный момент девочка активно ведет страницу в Instagram, на которой более 50 тысяч подписчиков, а также канал на YouTube с 780 тысячами подписчиков. Ее видео набирают миллионы просмотров.

Кроме того, видео на песни девочки показывают на популярных музыкальных каналах.

Песня "Три желания"
Video:YouTube-канал Вики Стариковой

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