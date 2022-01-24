Придавившему кондуктора вагоном водителю в Екатеринбурге грозит тюрьма

Придавившему кондуктора вагоном водителю в Екатеринбурге грозит тюрьма
Придавившему кондуктора вагоном водителю в Екатеринбурге грозит тюрьма
Сегодня, 11:51ОбществоФото: 1MI
Уголовное дело в отношении водителя трамвая, который придавил кондуктора вагоном, будет рассмотрено в Екатеринбурге. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, пишет Znak.

Инцидент произошел в июле 2021 года утром. Водитель трамвая по маршруту № 18 двигался по третьему пути станции ВИЗ. По версии следствия, прежде чем начать движение, водитель знал, что справа находится кондуктор другого трамвая. Он должен был убедиться в безопасности маневра и выбрать скорость, чтобы можно было следить за выносом кузова.

В результате мужчина кузовом наехал на кондуктора и придавил ее к стоящему трамваю. У женщины диагностирован перелом костей таза, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

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судЕкатеринбургкондуктор
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