Глава избирательной комиссии города Лидия Брызгалова: «Аудитория избирателей в Нижнем Тагиле молодеет»

TagilCity.ru: Лидия Григорьевна, поясните, пожалуйста, с какого числа кандидаты в депутаты городской Думы могли начать агитацию (расклейку постеров, разнос по квартирам газет и буклетов)? У нас в округе №1 тов. Герасимов еще в конце января начал пестреть со всех столбов, ходоки 31 января принесли макулатуру, кандидат понесет наказание за это?

Лидия Брызгалова: В соответствии с законом, агитационный период начинается с момента выдвижения кандидата, в эти выборы выдвижение началось с 24 декабря 2011 года и шло до 18 января включительно. Разные кандидаты могли выдвигаться в разное время, например, прямо 24 декабря принести документы в окружную комиссию. И уже с этого дня кандидат может начинать агитацию. Безусловно, ему нужно создать свой избирательный фонд и уже из него оплачивать изготовление и распространение всех агитационных материалов. По факту вполне возможно было, что кандидат мог распространять через агитаторов свои листовки даже в конце декабря.

TagilCity.ru: Были заданы вопросы, о том, какова сегодня цена за место в городской Думе. Как можете прокомментировать это?

Лидия Брызгалова: Есть определенный порядок выдвижения кандидатов. В Избирательную комиссию города Нижний Тагил приносят документы избирательные объединения. В этом году выборы состоятся по смешанной системе: 13 депутатов будут избраны по одномандатным округам и 14 депутатов по единому округу, по партийным спискам. То есть в избирательные округа пришли самовыдвиженцы, которые собирали подписи, и пришли кандидаты, которых выдвинули по одномандатным округам партии. Они пришли, подали документы, если все документы были в порядке – их зарегистрировали, а если были выявлены какие-то нарушения и они давали основание для отказа в регистрации, окружные комиссии отказывали им в регистрации в качестве кандидатов в депутаты. Партии также подавали свои документы в установленном порядке.

TagilCity.ru: То есть если кто-то говорит о продаже мест в списках, то речь идет о самих партиях?

Лидия Брызгалова: Я с такими фактами не сталкивалась, от окружных избирательных комиссий сообщений о таких фактах тоже не поступало, поэтому все избирательные процедуры в городе идут в соответствии с законом.

TagilCity.ru: Было несколько вопросов от девушек относительно смены данных после замужества – фамилии и прописки. Что делать, если была поменяна фамилия и место прописки, надо ли сообщать об этом в комиссию?

Лидия Брызгалова: Если у вас произошла смена прописки, можно обратиться в участковую избирательную комиссию и проверить себя в списках избирателей. Однако все регистры избирателей находятся в в районных территориальных комиссиях и регулярно обновляются без специальных обращений граждан. Возможно, данные из ЗАГСов и УФМС приходят с некоторой задержкой, но в любом случае вы можете уже сейчас, перед выборами обратиться в свою участковую комиссию и проверить наличие себя в списке. Также это можно сделать и в день голосования.

Вопрос от Евгения: Как мне голосовать без паспорта, если я его сдал в УФМС в связи его порчи, а новый паспорт к выборам еще не будет готов?

Лидия Брызгалова: Мы договорились с УФМС, что все паспорта граждан, которые находятся у них, сейчас будут отдаваться заранее, чтобы люди могли придти и проголосовать. Обращайтесь в УФМС и там должны выдать паспорт.

Вопрос от пользователя Natascha: Каким образом выбирают людей, который распространяют рекламные материалы? То, что они портят подъезды, это уже притча во языцах. Но они еще и хамят на замечания жильцов, и после таких «агитаторов» складывается мнение о кандидате в депутаты. Подскажите, к кому правильнее обращаться в таких случаях?

Лидия Брызгалова: Я согласна с тем, что мнение избирателей о кандидате после такого размещения агитационных материалов складывается не совсем положительное. Звонки от жителей постоянно поступают из Ленинского района,Дзержинского района, меньше - Тагилстроевского района.

В случае выявления нарушений по распространению агитационных материалов обращаться нужно в окружную избирательную комиссию, если речь идет об агитационных материалах конкретного кандидата, а если такая ситуация касается партийных материалов, можно обращаться в Избирательную комиссию города Нижний Тагил или сразу в органы правопорядка. Есть факты, когда нарушители были задержаны прямо на месте незаконного размещения материалов.

Я уже неоднократно обращалась к кандидатам, к их доверенным лицам с тем, что выборы пройдут, а мы остаемся в нашем городе. И, наверное, если люди хотят быть депутатами, они должны думать о том, каким город должен быть и после выборов, в том числе, как будут выглядеть наши дворы и дома говорит Лидия Брызгалова.

Люди отремонтировали фасады домов или подъезды, а им потом заклеили все здание агитационными материалами. Это же все с трудом убирается! Более того, к нам было обращение от директора одной из школ города. Фасад школы, недавно отремонтированный, был заклеен агитационными материалами. Наши же дети ходят в эту школу. Конечно, кандидаты лично не расклеивают эти материалы, но надо учитьагитаторов корректно и в рамках закона это делать.

Вопрос от посетителя: Я поменяла прописку (вышла замуж и переехала) пять лет назад. По какой причине моя фамилия фигурирует в списках двух избирательных участках: по новому адресу и по прежнему? Мои родители постоянно обращают на это внимание членов избирательных комиссий, работающих на участке, но - безрезультатно. Придется мне зафиксировать, видимо, это нарушение...

Лидия Брызгалова: Такого быть не может, это с связано формированием и изменением базы данных об избирателях. Когда поступают данные о регистрации избирателя, вносятся необходимые поправки и человек уже может голосовать по новому адресу, а по старому его в списках быть не должно. Повторюсь, по всем таким вопросам можно обращаться в участковую комиссию для сверки своих данных.

Вопрос от Галины: Я член избирательной комиссии не первый год, но в эти выборы нас обязали писать на приглашениях полностью ФИО избирателя и его адрес, не является ли это разглашением тайны прописки, учитывая, что ящики у многих отсутствуют или просто не закрываются?

Лидия Брызгалова: Нет, это не является разглашением. Мы в любом случае пишем данные избирателя на этих приглашениях, а сделано это для того, чтобы проявить большее уважение к избирателям. Я и сама получила такое уведомление, и мне приятно, что к членам моей семьи обращаются уважительно. Для кого-то это даже может стать лишним поводом придти на выборы и проголосовать.

TagilCity.ru: Придти и испортить бюллетень. Такая позиция есть сейчас у некоторых избирателей. Как Вы относитесь к ней?

Лидия Брызгалова: Я к этому отношусь, безусловно, не положительно. Если человек уже пришел на избирательный участок, то необходимо проголосовать, воспользоваться этим своим правом.

Испортить бюллетень – это не есть акт какой-то гражданской инициативы, это будет лишь испорченный бюллетень и голос этого избирателя никак не будет учтен. Хотя, конечно, это право каждого человека придти и выразить свое мнение говорит Лидия Брызгалова.

TagilCity.ru: А много ли испорченных бюллетеней в Нижнем Тагиле?

Лидия Брызгалова: Конечно, такие бюллетени имеют место быть. Нельзя сказать, что их много. Бывает, что бюллетени пустые, и они тоже считаются недействительными. А кто-то поставит две галочки за разных кандидатов, потому что оба нравятся, не задумываясь о том, что потом такой бюллетень будет считаться недействительным.

Мы проводим разъяснительную работу, и в последнюю неделю перед выборами тоже будем размещать материалы о правилах и порядке голосования и на телевидении, и на страницах газет.

TagilCity.ru: 17 февраля в Нижнем Тагиле прошла встреча тагильских политологов и известного блоггера Леонида Волкова. На ней прошло обучение наблюдателей. Как Вы относитесь к тому, что люди сейчас все чаще готовы потратить свое время на участие в наблюдении за ходом голосования на участках?

Лидия Брызгалова: Такое участие соответствует законам, наблюдатели могут назначаться и кандидатами, и партиями. Сейчас у нас открыта школа для наблюдателей и членов комиссии с правом совещательного голоса.

Наша цель обучить людей, которые будут вести себя на участке в рамках правового поля. Школа сейчас открыта, очередная встреча будет 25 февраля, поэтому все желающие могут подойти на обучение рассказывает Лидия Брызгалова.

TagilCity.ru: Какое напутствие, какие пожелания Вы можете дать тем, кто еще не решил, пойдет на выборы или нет?

Лидия Брызгалова: На выборы надо идти. Это непосредственное участие в формировании Думы города. Голосовать надо обдуманно, ознакомившись с программой кандидатов, избирательных объединений, и после этого принимать решение.

Для того чтобы достойно жить в нашей стране, в нашем городе, надо принять участие в голосовании, чтобы не говорить потом, что кто-то за меня сделал этот выбор и решил. В мире люди борются за то, чтобы иметь право участвовать в выборах, избирать, а наши избиратели это свое право не всегда реализуют говорит Лидия Брызгалова.

TagilCity.ru: А какие советы есть для тех, кто уже принял решение участвовать в голосовании?

Лидия Брызгалова: Прийти на избирательный участок, получить избирательные бюллетени и сделать выбор.

Хотелось еще добавить, чтобы все были корректны и законопослушны, чтобы избиратели, кандидаты, их представители вели себя в рамках закона, это самое главное.

TagilCity.ru: Как Вы считаете, изменится ли явка жителей Нижнего Тагила на эти выборы по сравнению с декабрьскими?

Лидия Брызгалова: По крайней мере, меньше она не будет. Выборы прямого лица, сейчас это президент, всегда привлекают жителей. Есть заинтересованность у людей и в выборах в городскую Думу.

Конечно, люди старшего поколения, которые и раньше голосовали и знают, что голосовать необходимо, приходят постоянно. Немного выпадают люди среднего возраста.

Отмечу, что аудитория избирателей, которые сейчас приходят на участки, стала моложе. Молодежи до 30 лет стало ходить больше. Очень радует, что она сейчас приходит на выборы и неравнодушна к судьбе страны и родного города говорит Лидия Брызгалова.