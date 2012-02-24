«Хонда» показала европейский вариант нового кроссовера CR-V

Кроме того, для модели, по словам представителей «Хонды», был проведен и ряд других усовершенствований, позволяющих еще больше дистанцировать европейский вариант CR-V от американского. Какие именно это доработки пока не уточняется. Также компания Honda пока не назвала двигатели, которыми будет комплектоваться европейскую версию CR-V. В Японии кроссовер доступен с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором, а также со 190-сильной «четверкой» объемом 2,4 литра, агрегатирующейся с пятиступенчатым «автоматом». В США доступен только последний из этих двигателей. Не исключено, что европейский вседорожник CR-V получит новый 120-сильный дизель объемом 1,6 литра. В Европе продажи кроссовера начнутся осенью.