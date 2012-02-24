«Хонда» показала европейский вариант нового кроссовера CR-V
Компания Honda распространила официальные фотографии прототипа европейской версии кроссовера CR-V следующего поколения. Новинка будет представлена в начале марта на моторшоу в Женеве. По сравнению с новыми CR-V, которые уже продаются в Северной Америке и Японии, подвеска и рулевое управление кроссовера были перенастроены в соответствии со вкусами европейских покупателей.
Кроме того, для модели, по словам представителей «Хонды», был проведен и ряд других усовершенствований, позволяющих еще больше дистанцировать европейский вариант CR-V от американского. Какие именно это доработки пока не уточняется. Также компания Honda пока не назвала двигатели, которыми будет комплектоваться европейскую версию CR-V. В Японии кроссовер доступен с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором, а также со 190-сильной «четверкой» объемом 2,4 литра, агрегатирующейся с пятиступенчатым «автоматом». В США доступен только последний из этих двигателей. Не исключено, что европейский вседорожник CR-V получит новый 120-сильный дизель объемом 1,6 литра. В Европе продажи кроссовера начнутся осенью.
Фото Honda