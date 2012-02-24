Тагильские школьники «играли» в Государственную Думу

Напомним, что инклюзивное образование – это особый вид обучения, направленный на доступность образования и приспособление к нуждам детей, а также на доступность образования для детей с особыми потребностями. Такое образование стремится сделать процесс обучения более гибким и индивидуализированным.

Школьники 8-10 классов Политехнической гимназии, обсуждая эту тему, активно дискутировали, что подтверждало их глубокое знание этого вопроса и живой интерес к нему. Обсуждая актуальные вопросы инклюзивного образования, они представляли депутатов Государственной Думы, обсуждающих законопроект «Введения инклюзивного образования в систему начального общего, основного общего, (полного) среднего общего образования в Российской Федерации». Автором и инициатором проекта стала ученица 10 класса Алина Мощева.

По мнению организаторов ролевой игры, она была призвана смотивировать политическую и социальнуюактивность молодёжи. В Управлении образования Нижнего Тагила отмечают, что участие в подобных открытых уроках поможет ребятам стать социально активными гражданами.

В гимназиях, как правило, сохраняется традиция школьной формы, отмененная в большинстве образовательных учреждений. Форма помогает дисциплинированности, приучает к аккуратности. Школьная форма, купитькоторую родителям надо заранее, должна быть удобной для повседневной носки.