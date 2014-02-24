2 марта в Нижнем Тагиле пройдет митинг в защиту экологии

Как рассказал TagilCity.ru общественный деятель Андрей Волегов, митинг состоится 2 марта в 12:00 на площади перед к/т «Современник». Ожидается присутствие активистов Невьянска, Бажовских мест. На митинге будут подняты проблемы, касаемые строительства щебеночного завода в местах «Юрьев Камень», добычи платины в районе поселка Уралец и метанолового завода.

Всех заинтересованных судьбой перечисленных объектов и всех, кто считает, что экология города в опасности, приглашают на митинг. За дополнительной информацией можно обратиться к Андрею Волегову по телефону: 89021885988.

Кстати, в этот же день в городе пройдут масленичные гуляния, и значит большое число тагильчан окажется в центре города. Таким образом, к митингу может быть привлечено дополнительное внимание.