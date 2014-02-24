Энциклопедия о танках: Уралвагонзавод запустил познавательный интернет-проект

Здесь не только познавательные статьи о танках, но и «культурный фон» - фильмы, песни, игры, стихи, где упоминается этот боевой транспорт. Проект tankopedia.org можно назвать Музеем танка, доступным любому пользователю интернет-пространства.

Сейчас на портале 14 тематических разделов - теория и конструкция бронетехники, бронетехника, предприятия, персоналии, бронетанковые формирования, сражения, музеи, архивы, памятники, литература, фильмы, игры, униформа и знаки различия, знамена и знаки отличия.

В рамках проекта «УВЗ» намерен оцифровать не только документы своего музея в Нижнем Тагиле, в котором находится более 50 000 единиц хранения, включая архивные документы, фотографии, чертежи, техническую документацию, но и архивы других предприятий отрасли, расположенных в России.

Проект, по примеру «Википедии», позволяет любому желающему добавлять и редактировать статьи. Модераторская группа обещает поощрять подарками от «Уралвагонзавода» самых активных авторов. В Корпорации надеются, что тысячи любителей и поклонников бронетехники внесут свой вклад в создание танковой энциклопедии.

В 2020 году будет отмечаться столетний юбилей отечественного танкостроения, и мы надеемся, что за оставшиеся шесть лет виртуальная танковая энциклопедия станет самым большим и содержательным ресурсом в интернете на эту тему. Это несомненно позволит молодому поколению познакомиться со славной историей отрасли отметил заместитель генерального директора корпорации Алексей Жарич.

Благодаря Интернет-ресурсам у людей появилось больше возможностей. Получить всю необходимую информацию можно за считанные минуты. Теперь можно в короткие сроки получить выписку из егрюл, записаться на прием к врачу, купить одежду и многое другое.