Лишенная пенсии актриса из Екатеринбурга намерена обжаловать решение суда

Напомним, актриса советского сериала «Вечный зов» лишилась пенсии по решению суда из-за того, что документы о работе были оформлены неверно.

По словам юристов, виновником неправильного оформления документов был работодатель артистки, и его нарушения не должны влиять на пенсионный стаж женщины.

Сейчас адвокаты 56-летней Елены Кудряшовой готовят апелляцию, чтобы обжаловать постановление районного суда в вышестоящей инстанции. Дата рассмотрения дела в областном суде пока не сообщается, пишет E1.ru.