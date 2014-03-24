Банк России предложил сделать ОСАГО дороже в 31 регионе

Центробанк готов пойти на такие меры, чтобы возместить страховым компаниям убытки, которые те понесут в случае расширения лимита ответственности по материальному ущербу с нынешних 120 тысяч рублей до 400 тысяч и по здоровью со 160 до 500 тысяч. Базовая стоимость страхового полиса ОСАГО при этом останется той же – 1980 рублей.

Наиболее существенно территориальный коэффициент увеличится в Казани (с 2 до 2,3), Петропавловске-Камчатском (с 1,1 до 1,9), Благовещенске (с 1,4 до 2,1), Иваново (с 1,8 до 2,4), Ульяновске (с 1,4 до 2,1) Челябинске (с 2 до 2,4) и Мурманске (с 1,7 до 2,5). Таким образом, в случае одобрении поправок Госдумой и Совфедом Мурманск обойдет по этому показателю Москву, где действует коэффициент 2 – самый высокий на данный момент. Пока изменение нормативного акта готовится в Думе ко второму чтению.