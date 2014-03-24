Банк России предложил сделать ОСАГО дороже в 31 регионе
Банк России подготовил поправки в закон об ОСАГО, согласно которым в 31 регионе будет увеличен территориальный коэффициент. Это приведет к росту стоимости и самого полиса. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщает «Российская газета».
Центробанк готов пойти на такие меры, чтобы возместить страховым компаниям убытки, которые те понесут в случае расширения лимита ответственности по материальному ущербу с нынешних 120 тысяч рублей до 400 тысяч и по здоровью со 160 до 500 тысяч. Базовая стоимость страхового полиса ОСАГО при этом останется той же – 1980 рублей.
В число регионов, которые затронет повышение территориального коэффициента вошли: Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Республика Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Камчатский край, Амурская, Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Томская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области и Ненецкий АО.
Наиболее существенно территориальный коэффициент увеличится в Казани (с 2 до 2,3), Петропавловске-Камчатском (с 1,1 до 1,9), Благовещенске (с 1,4 до 2,1), Иваново (с 1,8 до 2,4), Ульяновске (с 1,4 до 2,1) Челябинске (с 2 до 2,4) и Мурманске (с 1,7 до 2,5). Таким образом, в случае одобрении поправок Госдумой и Совфедом Мурманск обойдет по этому показателю Москву, где действует коэффициент 2 – самый высокий на данный момент. Пока изменение нормативного акта готовится в Думе ко второму чтению.