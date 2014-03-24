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Банк России предложил сделать ОСАГО дороже в 31 регионе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Банк России предложил сделать ОСАГО дороже в 31 регионе

24 марта 2014, 07:10ОбществоРОман БОТов
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