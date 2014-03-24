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Ветераны Нижнего Тагила «путешествовали во времени» вместе с музеем ИЗО (ФОТО)
Сюжеты:
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Ветераны Нижнего Тагила «путешествовали во времени» вместе с музеем ИЗО (ФОТО)

24 марта 2014, 13:30Общество
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