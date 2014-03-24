Ветераны Нижнего Тагила «путешествовали во времени» вместе с музеем ИЗО (ФОТО)

По инициативе музея 12 марта в рамках выставки состоялось мероприятие «Путешествие во времени» для пенсионеров и ветеранов Центра социального обслуживания населения Ленинского района и Городского центра ветеранов Нижнего Тагила. «Путешествие во времени» началось с концерта, подготовленного творческим коллективом «7 нот» при Городском центре ветеранов.

Жизнь людей того или иного периода отражается в разных видах искусства: живописи, литературе, музыке. Поэтому на концерте, проходившем в залах музея, звучали музыка, песни и стихотворения ХХ века. Во время выступления артистов вся присутствовавшие на мероприятии гости дружно подхватывали знакомые песенные мотивы, и через несколько мгновений песни пел весь зал.

Фотографии предоставлены музеем ИЗО

После концерта гости мероприятия посетили экскурсию по выставке большеформатных картин «Это наша с тобой страна. Мифореальность ХХ века», где ХХ век предстал во всех красках того времени, поэтому экскурсия, вызвав мгновенный отклик в сердцах людей, плавно переросла в беседу экскурсовода и посетителей о ХХ веке, его людях, красках, сюжетах.

Можно с полной уверенностью сказать, что «Путешествие во времени» удалось на славу и оставило в сердцах людей, принявших участие в нем, теплый шлейф красивых слов, приятных звуков и радужных цветов живописи ХХ века. Благодарим всех, кто принял участие в мероприятии «Путешествие во времени», и надеемся на дальнейшее сотрудничество! Приглашаем всех желающих посетить замечательную выставку большеформатных картин «Это наша с тобой страна. Мифореальность ХХвека»! -- рассказывают в музее ИЗО.

Фотографии предоставлены музеем ИЗО