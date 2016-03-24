В Нижнем Тагиле работница ЕВРАЗ НТМК заняла третье место в конкурсе «Славим человека труда» (ФОТО)

Окружные финалы конкурса проходили по 7-ми компетенциям на различных площадках уральских вузов УрФО. От одного из крупнейших металлургических предприятий округа – ЕВРАЗ НТМК – на конкурсе выступили четыре участника. Кстати, все тагильчане, по итогам отборочного этапа, попали в тройку лидеров Свердловской области.

В финале работникам предприятий Урала предстояло защитить свои проекты. Проект Веры Тагильцевой – инновационный вид ремонта загрузочного устройства доменной печи. В стране такие технологии применяются только на ЕВРАЗ НТМК. Стоит отметить, на конкурсе «Славим человека труда» Вера Тагильцева - единственная женщина в своем направлении. Тагильчанка смогла достойно представить свое предприятие и дать фору другим участникам-мужчинам.

С ЕВРАЗ НТМК Веру Рюриковну связывает 20 лет жизни. Она является не только первоклассным специалистом, но и отличным наставником молодежи. Женщина постоянно выступает в качестве эксперта на различных профессиональных конкурсах. Например, на чемпионате рабочих профессий WorldSkills.