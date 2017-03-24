Фирма из Первоуральска задолжала вахтовикам 1,2 млн рублей: возбуждено уголовное дело

Как сообщает NDNews.ru , рабочие трудились вахтовым методом с октября минувшего года на предприятии в Свердловской области, по окончании работы 9 человек так и не дождались заработной платы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 145.1 УК РФ.

Все пострадавшие – жители разных городов России, общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей. Граждане находили предложения о вакансиях в интернете, приезжали в Первоуральск за свой счет, в надежде подзаработать. Однако большую часть денег они так и не получили.