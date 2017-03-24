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Фирма из Первоуральска задолжала вахтовикам 1,2 млн рублей: возбуждено уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фирма из Первоуральска задолжала вахтовикам 1,2 млн рублей: возбуждено уголовное дело

24 марта 2017, 16:05Общество
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