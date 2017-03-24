Фирма из Первоуральска задолжала вахтовикам 1,2 млн рублей: возбуждено уголовное дело
24 марта 2017, 16:05Общество
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В Первоуральске возбуждено уголовное делопроизводство по факту невыплаты вахтовикам заработной платы.
Как сообщает NDNews.ru, рабочие трудились вахтовым методом с октября минувшего года на предприятии в Свердловской области, по окончании работы 9 человек так и не дождались заработной платы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 145.1 УК РФ.
Все пострадавшие – жители разных городов России, общая сумма задолженности составила более 1 млн рублей. Граждане находили предложения о вакансиях в интернете, приезжали в Первоуральск за свой счет, в надежде подзаработать. Однако большую часть денег они так и не получили.
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