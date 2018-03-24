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Тагильская фирма оштрафована на 1 млн рублей за дачу взятки сотруднику ГУФСИН
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская фирма оштрафована на 1 млн рублей за дачу взятки сотруднику ГУФСИН

24 марта, 10:00Общество
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