Тагильская фирма оштрафована на 1 млн рублей за дачу взятки сотруднику ГУФСИН

Так, еще в 2014 года представитель фирмы дал заместителю начальника лечебно-исправительного учреждения №51 ГУФСИН взятку в размере 240 тысяч рублей. Он надеялся получить преференции при совместной работе, а также при заключении очередного договора по изготовления металлических конструкций.

Сотрудник медучреждения ГУФСИН дал своим подчиненным указание внести несоответствующие действительности сведения и количестве поставляемой продукции, которую производят в исправительном учреждении. Разница в оплате – 71 тысяча рублей – была передана заместителю начальника по его же указанию. В 2017 году мужчину приговорили к 7,5 годам тюрьмы и штрафу в 2,4 миллиона рублей.

На тот момент представитель фирмы, давший взятку, избежал ответственности, так как сотрудничал со следствием. Однако юридическое лицо получило штраф в размере миллиона рублей за незаконную передачу денег должностному лицу, передает «УралПолит».