Дмитрий Медведев: «Единая Россия» готовит предложения по поддержке медиков

Вместе с тем, пишет kursdela.biz, Медведев выразил благодарность медикам и волонтерам за профессионализм и самоотверженное исполнение долга. Медведев добавил, что не нужно забывать о лучших профилактиктических мерах – ответственности, самодисциплины, поддержке особенно нуждающихся.

Помимо того, Медведев отметил формирование «Единой Россией» предложений по дополнительной поддержке медиков, работающих сверхурочно.

Председатель «Единой России» рекомендовал губернаторам определить формы помощи социально-ответственному бизнесу в условиях коронавируса. Он отметил абсолютную оправданность назначения высших должностных лиц субъектов РФ на должность руководителей региональных партийных отделений. Это важно для обеспечения оперативного разрешения задач.

Вместе с тем, он добавил, что «Единая Россия» создает «народную программу» для участия с ней в избиркампании в ГосДуму.

В мероприятии участвовали врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, депутат Госдумы от Чувашской Республики Алена Аршинова, глава Ивановского муниципального района Ивановской области Сергей Низов, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, член Совета Федерации от Астраханской области Геннадий Орденов.

Отмечается, что ранее в «Единой России» из-за коронавируса решили существенно снизить затраты на осуществление первичного голосования в ходе подготовки к избиркампаниям 2020 года, транспортные и другие организационные расходы. За счет этих средств будут приобретены медикаменты, продовольствие, средства защиты. Вместе с тем, будет оказана сопутствующей помощи волонтерскими центрами.

Депутат Заксобрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Вячеслав Погудин является членом оперативного штаба при губернаторе по предупреждению возникновения и распространения коронавируса в регионе. Он рассказал о партийной инициативе по противодействию вирусу. Он сообщил, что 25 марта на базе региональной общественной приемной «Единой России» откроется Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

«Целью создания такого центра является помощь тем категориям граждан, которые входят в группу риска в связи с пандемией. Волонтеры будут оказывать бытовую помощь одиноким пенсионерам и ветеранам. Учитывая, что сейчас все государственные и муниципальные учреждения работают в режиме повышенной готовности, такая инициатива весьма своевременна», - отметил депутат.

Он отметил, что в Екатеринбургском Волонтерском центре будет задействовано порядка 50 волонтеров. Аналогичные центры будут формироваться также и в других городах области на базе общественных приёмных "Единой России".