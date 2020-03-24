В Нижнем Тагиле продают детали танка Т-34. Владелец утверждает, что им более 70 лет
Сегодня, 12:55ОбществоФото: Avito.ru
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Житель Нижнего Тагила продаёт детали от танка Т-34, которые нашёл в районе Пырловки. По его словам, недалеко оттуда в 40-х годах располагалась войсковая часть, где обкатывались бронемашины. Объявление о продаже размещено на Avito, цена — 25 тысяч рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Продавец рассказал, что является историком и целенаправленно искал артефакты времён Великой Отечественной войны вблизи Нижнего Тагила. По его словам, детали Т-34 он нашёл примерно восемь лет назад.
В 1943 году здесь (вблизи Пырловки — прим. ред.) был учебный полк, где готовили танкистов к Орловско-Курской дуге. Эти танки собирали на УВЗ. Они были «сырые» — сыпались, пояснил мужчина.
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Детали от танка, которые продают в Нижнем Тагиле
Фото: Avito
Он заявил, что только сейчас решился выставить найденные детали на продажу, но не ради денег.
Решил выставить ради интереса. Вдруг кто-то коллекционирует, собирает,добавил местный житель.
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