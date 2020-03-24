В Нижнем Тагиле продают детали танка Т-34. Владелец утверждает, что им более 70 лет

Продавец рассказал, что является историком и целенаправленно искал артефакты времён Великой Отечественной войны вблизи Нижнего Тагила. По его словам, детали Т-34 он нашёл примерно восемь лет назад.

В 1943 году здесь (вблизи Пырловки — прим. ред.) был учебный полк, где готовили танкистов к Орловско-Курской дуге. Эти танки собирали на УВЗ. Они были «сырые» — сыпались, пояснил мужчина.

Детали от танка, которые продают в Нижнем Тагиле Фото: Avito

Он заявил, что только сейчас решился выставить найденные детали на продажу, но не ради денег.