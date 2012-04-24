38-летняя алкоголичка украла спирт из сельского медпункта под Нижним Тагилом

Подозрение местного участкового сразу пало на 38-летнюю женщину, неоднократно и раньше совершавшую подобные преступления. Так, в декабре прошлого года, давая показания по краже, местная жительница призналась в поджоге частного дома. Тогда она хотела насолить своему собутыльнику, с которым рассорилась по «пьяной лавочке». Помимо этого, она имеет несколько судимостей за кражи.