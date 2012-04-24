38-летняя алкоголичка украла спирт из сельского медпункта под Нижним Тагилом
24 апреля 2012, 16:49Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пропажу двух пузырьков спирта и разбитые стекла обнаружила, придя на работу, заведующая фельдшерско-акушерского пункта села Бызово неподалеку от Нижнего Тагила.
Подозрение местного участкового сразу пало на 38-летнюю женщину, неоднократно и раньше совершавшую подобные преступления. Так, в декабре прошлого года, давая показания по краже, местная жительница призналась в поджоге частного дома. Тогда она хотела насолить своему собутыльнику, с которым рассорилась по «пьяной лавочке». Помимо этого, она имеет несколько судимостей за кражи.
Полицейские пришли домой к достающей им столько беспокойства женщине. Та откровенно призналась правоохранителям в очередном совершенном преступлении и выдала пустые пузырьки в качестве доказательства.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей