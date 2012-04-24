Тагильчане примут участие в фестивале «Весна-УПИ 2012»

На сегодняшний день на участие в фестивале заявились 2615 человек, из них 105 – иностранцы (в основном, из стран ближнего зарубежья). Студенты на протяжении двух насыщенных недель проведения фестиваля будут петь, танцевать, участвовать в научных конференциях и олимпиадах практически по всем предметам, слушать семинары и тренинги. Не останутся в стороне и спортсмены, ведь фестиваль подразумевает проведение спортивного блока. Будет организован футбольный марафон, универсиада по фитнес-аэробике, фестиваль экстремальных видов спорта «УрФУ X-Games», кубок вузов России по черлидингу, кубок по волейболу, соревнования по регби и универсиада по единоборствам.