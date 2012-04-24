Тагильчане примут участие в фестивале «Весна-УПИ 2012»
30 апреля в Екатеринбурге стартует основная часть конкурсов и соревнований традиционного студенческого фестиваля «Весна-УПИ 2012». Фестиваль проводится уже 12 раз подряд, и сейчас достиг статуса международного.
На сегодняшний день на участие в фестивале заявились 2615 человек, из них 105 – иностранцы (в основном, из стран ближнего зарубежья). Студенты на протяжении двух насыщенных недель проведения фестиваля будут петь, танцевать, участвовать в научных конференциях и олимпиадах практически по всем предметам, слушать семинары и тренинги. Не останутся в стороне и спортсмены, ведь фестиваль подразумевает проведение спортивного блока. Будет организован футбольный марафон, универсиада по фитнес-аэробике, фестиваль экстремальных видов спорта «УрФУ X-Games», кубок вузов России по черлидингу, кубок по волейболу, соревнования по регби и универсиада по единоборствам.
В части этих разнообразных соревнований и мероприятий примут участие и тагильчане, студенты НТИ (ф) УрФУ.
Наши ребята выставляются на хореографический конкурс, конкурс ВИА (академический и эстрадный вокал), будут играть в «Что? Где? Когда?», на научные семинары и конференции, члены студенческого профсоюза примут участие в профсоюзных мероприятиях. Также поучаствовать в «Весне-УПИ 2012» поедут наши стройотряды и члены волейбольной команды рассказывает начальник Отдела по работе со студентами Нижнетагильского технологического института, филиала УрФУ Светлана Макаренко.
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