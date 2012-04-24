В Китае дебютировал седан Hyundai Langdong

Hyundai Motor рассчитывает, что производственная мощность завода в ближайшее время достигнет 1 млн автомобилей. Запуск новой модели позволит укрепить позиции марки на крупнейшем автомобильном рынке в мире и увеличить продажи на нем. Дизайн Hyundai Langdong выполнен в рамках фирменной концепции «струящиеся линии», но выделяется в направление под названием «Wind Craft». Общая длина Langdong составляет 4690 мм, высота - 1680 мм, ширина - 1880 мм, колесная база - 2700 мм. Автомобиль будет доступен с двумя двигателями: объемом 1,6 л мощностью 127 л.с., крутящий момент которого составляет 155 Нм, и объемом 1,8 л мощностью 146 л. с., крутящий момент которого равен 175 Нм. Моторы агрегатируются с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, Langdong оснащается навигацией, двухзонным климат-контролем, регулируемым подогревом сидений, LCD-дисплеем, боковыми подушками безопасности и функцией контроля давления в шинах. Также в модели представлена система Blue Link, которая предлагает связь между офисом, домом, смартфоном и автомобилем.